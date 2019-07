Wien – Österreichs Fußball trauert um Fritz Drazan. Der ehemalige Offensivspieler, der mit der Wiener Austria in den 70er- und 80er-Jahren fünfmal Meister und zwei Mal Cupsieger geworden war und als Trainer unter anderem die Vienna sowie den Wiener Sportklub betreut hatte, verstarb am Montag im Alter von 62 Jahren an einem Herzversagen, wie die Austria in einer Aussendung mitteilte.

Drazan war gemeinsam mit Herbert Prohaska, Thomas Parits, Robert Sara, Ernst Baumeister und Co. auch Teil der so erfolgreichen 1978er-Mannschaft, die damals ins Europacup-Finale der Cupsieger (0:4 in Paris gegen RSC Anderlecht) eingezogen war. Sein 28-jähriger Sohn Christopher Drazan ist ehemaliger Nationalspieler und steht aktuell beim FC Vaduz in der Challenge League, der zweiten Leistungsklasse in der Schweiz, unter Vertrag. (APA; 29.7.2019)