WISSEN

Die Wahlbehörden

Für die Leitung und Durchführung von Wahlen sind in Österreich eigene Behörden zuständig – die Wahlbehörden. Auch jedes Wahllokal gilt als Wahlbehörde, daher ist deren Zahl sehr groß: Rund 12.400 gibt es – auf Ebene der Wahlsprengel, Gemeinden, Bezirke, Länder und im Bund. Sie werden vor jeder Nationalratswahl neu gebildet und besorgen dann auch andere Wahlen und Abstimmungen.

Zusammengesetzt sind die Wahlbehörden jeweils aus einem Vorsitzenden (Innenminister, Landeshauptmann, Bezirkshauptmann, Bürgermeister bzw. deren Vertreter) und mehreren Beisitzern (Bund 17, Land, Bezirk und Gemeinden neun, Sprengel drei). Die Beisitzer entsenden die politischen Parteien, entsprechend ihrer Stärke bei der vorigen Nationalratswahl. Im Bund sind zwei der 17 Beisitzer Richter.

Jede Wahlbehörde hat ihre eigenen Aufgaben. An der Spitze steht die im Innenministerium angesiedelte Bundeswahlbehörde, sie führt die Oberaufsicht über alle anderen Wahlbehörden. Bei der Nationalratswahl nimmt sie die Bundeswahlvorschläge entgegen und überprüft die Landeswahlvorschläge hinsichtlich (verbotener) Doppelkandidaturen. Am Wahlsonntag ermittelt sie zentral die Ergebnisse, verteilt Mandate, stellt das vorläufige Endergebnis und schließlich auch das endgültige Endergebnis fest.

Die neun Landeswahlbehörden sind für die Stimmzettel zuständig: Sie nehmen die Landeswahlvorschläge entgegen, überprüfen sie, entscheiden über Reihenfolge und Bezeichnung und lassen dann die Stimmzettel drucken. Am Wahlsonntag zählen sie die Wahlkarten aus und leiten die Ergebnisse an die Bundeswahlbehörde weiter.

Die 116 Bezirkswahlbehörden sind – wie man seit dem VfGH-Verfahren zur Bundespräsidentenwahl 2016 weiß – für die Auszählung der Briefwahlstimmen zuständig. Am ersten Tag nach der Wahl werden die Briefwahlstimmen ausgezählt, am vierten Tag alle Wahlkarten und (am Sonntag abgegebene) Briefwahlstimmen aus fremden Regionalwahlkreisen. Darüber hinaus ermitteln sie die Bezirksergebnisse am Wahlsonntag.

2.095 Gemeindewahlbehörden informieren im Vorfeld der Wahl, legen die Wählerverzeichnisse auf und organisieren den Wahlsonntag: Sie bestimmen die Wahlzeiten, Wahllokale, Verbotszonen etc. Am Wahlsonntag ermitteln sie die Gemeindewahlergebnisse. In kleineren Gemeinden sind sie auch "örtliche Wahlbehörden", d.h. Wahllokale.

In größeren Gemeinden werden Wahlsprengel gebildet, in denen jeweils eine Sprengelwahlbehörde die Stimmabgabe in den Wahllokalen betreut. Zwischen 300 und 700 Wahlberechtigte kommen auf eine "örtliche Wahlbehörde".

Die Sprengelwahlbehörden sind zwar kleiner (ein Vorsitzender und drei Beisitzer sowie nicht stimmberechtigte Vertrauenspersonen der Parteien), aber ihre Anzahl ist groß: Rund 10.200 Wahllokale gibt es. Dazu kommen noch die "fliegenden" Wahlbehörden, die Bettlägerigen oder Inhaftierten in Wohnungen, Spitäler oder Gefängnissen die Stimmabgabe ermöglichen. Ihre Anzahl hängt davon ab, wie viele Wahlberechtigte diesen Service anfordern. (red)