18.30 MAGAZIN

Konkrekt: Albtraum Griechenlandurlaub Eine österreichische Urlauberin parkt in Griechenland falsch. Daraufhin muss sie nicht nur Strafe zahlen, ihr wird auch das Kennzeichen ihres Autos abgenommen. Außerdem verliert sie für 60 Tage ihren Führerschein. Dazu gibt es ein neues Gesetz in Griechenland. Das gebuchte Fährticket verfällt. Wie kommt sie zurück nach Österreich? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Basare der Welt – Jerusalem Schon immer sind europäische Reisende fasziniert vom Zauber orientalischer Basare, von deren Sinnlichkeit und der überbordenden Lebendigkeit. Die vier Porträts der schönsten Basare, ihrer Händler, ihrer Wirtschafts- und Lebensform gewähren faszinierende Einblicke, die man als Tourist niemals gewinnen würde. Die Altstadt von Jerusalem ist nicht nur Heiligtum, sie ist auch ein uralter Handelsplatz, auf dem sich Angehörige verschiedener Religionen und Ethnien begegnen und sich mit den Waren des täglichen Bedarfs eindecken.

Bis 20.15, Arte

21.05 DOKUMENTATION

Universum – Wunderbares Österreich: G'schichten aus dem Wiener Prater Eine jahrhundertealte Welt der Zerstreuung und des Müßiggangs, eingebettet in eine naturnahe Landschaft im Herzen der Millionenstadt. Gleich am Eingang der Hauptallee gewährt eine Fahrt mit dem Riesenrad Einblick in die kleinen und großen Wunder des Grünen Praters: ein letztes Stück Auenlandschaft, geschaffen vom Donaustrom und im Laufe der Jahrhunderte vom Menschen verändert, ohne die Natur dabei zu eliminieren. Bis 22.00, ORF 2

21.50 DOKUMENTATION

Kolumbien – der lange Weg zum Frieden Wem gehört der Frieden in Kolumbien? Auch zwei Jahre nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens 2016 gibt es keine klare Antwort auf diese Frage. Auf der einen Seite politische Eliten, die den Status quo aufrechterhalten wollen, auf der anderen Seite Aktivisten, die soziale Reformen anstreben. Die Dokumentation erforscht den Konflikt in einem Staat, der bis heute von Kriegsfolgen, sozialer Ungleichheit und Ungewissheit gezeichnet ist. Bis 22.45, Arte

22.05 THRILLER

Eiskalte Leidenschaft (Final Analysis, USA 1992, Phil Joanou) Richard Gere behandelt als Gerichtspsychiater Uma Thurman wegen eines Kindheitstraumas und entflammt für deren Schwester Kim Basinger. Die muss vor Gericht, weil sie ihren Gangsterboss-Ehemann erschlagen hat, angeblich aus Notwehr. Gere will ihr Unzurechnungsfähigkeit bescheinigen, hat aber bald Zweifel an der Geschichte der Schwestern. Bis 0.15, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Amish aus Tirol Die Hutterer sind eine täuferische christliche Gemeinschaft – ähnlich den Amish People in den USA. Sie gehen zurück auf den Südtiroler Jakob Hutter. Die Dokumentation zeigt seltene Einblicke in ihr abgeschiedenes Leben. Bis 23.25, ORF 2

