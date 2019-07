Unternehmen will klimaneutral produzieren und hat eigene Photovoltaikanlage am Dach ihrer Zentrale in Betrieb genommen

Felber will Österreichs erste C02-neutrale Bäckerei werden. Foto: dpa / Karl-Josef Hildenbrand

Wien – Die Bäckerei Felber hat einige Schritte in Richtung Nachhaltigkeit unternommen. Am Dach der Firmenzentrale wurde eine eigene Photovoltaikanlage installiert, die seit 4. Juli in Betrieb ist. Die Anlage dient ausschließlich für die Bäckerei. In den ersten zwei Wochen habe die Anlage schon so viel Strom produziert, wie zwei durchschnittliche österreichische Haushalte pro Jahr verbrauchen, heißt es.

Zudem hat Felber, der vom Energieberater Power Solution unterstützt wird, seine C02-Emissionen kompensiert und für die Jahre 2019, 2020 und 2021 C02-Zertifikate angekauft, um die Zentrale klimaneutral zu betreiben.

Doris Felber, Chefin der Bäcker-Kette, will erreichen, dass sich das Unternehmen in Zukunft auch mal selbst versorgen kann. Felber soll die erste C02-neutrale Bäckerei Österreichs werden.

Zusätzlich werden einige Stationen mit Ladestationen für E-Fahrzeuge ausgestattet. (red, 30.7.2019)