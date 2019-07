König Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah mit Königin Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj. Foto: APA/AFP/Nizal

Kuala Lumpur – Mit einer feierlichen Zeremonie ist Malaysias neuer König Abdullah offiziell ins Amt eingeführt worden. Der 60-jährige, zugleich Sultan des Teilstaats Pahang, trug am Dienstag im Nationalpalast von Kuala Lumpur einen prächtig verzierten Baju Kurung – eine traditionelle Jacke, in die Fäden aus Gold eingewebt waren. An seiner Seite hatte er seine Ehefrau Tunku Azizah.

Eine Ehrengarde feuerte dazu Salut ab. Zugleich wurde die Königsflagge gehisst.

Abdullah hatte das Amt nach dem überraschenden Rücktritt seines Vorgängers Muhammad V. Ende Jänner übernommen. Der 49-Jährige hatte ein russisches Model, eine ehemalige "Miss Moskau", geheiratet und sich mittlerweile wieder scheiden lassen. Abdullah steht nun fünf Jahre lang an der Spitze des 32-Millionen-Einwohner-Lands in Südostasien. 2024 ist dann ein anderer Sultan an der Reihe. So ist das in Malaysia – einem Land mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung – üblich.

Der neue König ist seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1957 der 16. Yang di-Pertuan Agong ("Der, der zum Herrscher gemacht wurde"). Zuvor war Queen Elizabeth II. auch in Malaysia Staatsoberhaupt. Malaysias Könige haben vor allem repräsentative Funktion. Die eigentliche Macht liegt beim Premierminister, derzeit Mahathir Mohamed. Mit 94 Jahren ist er der älteste Regierungschef der Welt. (APA, 30.7.2019)