Die abgerundeten Kanten sorgen für ein erstaunliches Bilderlebnis. Kritik gibt's trotzdem am Prototypen

Oppo ist für seine technischen Innovationen bekannt. Nun hat das chinesische Elektronik-Unternehmen seine neueste Display-Kreation vorgestellt, wie "The Mashable" berichtet: Ein Smartphone mit derartig abgerundeten Kanten, dass das Display förmlich am Rand weiterfließt, wie der Hersteller anpreist. Daher auch der passende Name: "Waterfall Screen".

Die linken und rechten Glaskanten bieten demnach 88 Grad Gefälle und ermöglichen damit den Effekt des fließenden Bildschirms. Der Rand um den Bildschirm ist auf ein Minimum reduziert, auf den Seiten nicht zu sehen und oben und unten erinnert nur je ein schmaler schwarzer Balken daran.

Kritik

Aber genau diese schmalen Ränder sorgen auch für die Kritik. Motto: Wenn man seitlich keine Ränder braucht, warum oben und unten? Auch "The Mashable" äußert sich durchaus skeptisch zum gezeigten Modell. Frühere Smartphones mit abgerundeten Displays hätten für gewöhnlich sensibel auf ungewollte Berührungen reagiert. Zudem sei das Glas auf der Seite gegen Einschläge komplett ungeschützt.

Prototyp

Fairerweise muss angemerkt werden: Beim gezeigten Exemplar handelt es sich um einen Prototypen. Man weiß auch nicht, ob Oppo das Konzept weiterverfolgt. Es wäre jedenfalls nicht die erste Innovation des chinesischen Smartphone-Herstellers.

Erst Anfang Juni präsentierte es erstmals eine Smartphone-Kamera, die unter dem Display verbaut ist. Zuvor hat es bereits die weltweit erste Smartphone-Kamera mit fünffach-optischem Zoom geliefert, später auch die erste mit zehnfach-optischem Zoom. Das Oppo Reno besticht zudem mit einer ausfahrbaren Selfie-Kamera, die an eine Haifischflosse erinnert. (red, 30.7.2019)