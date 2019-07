Wien – Marktforscher Focus veröffentlichte seine Werbebilanz für das erste Halbjahr 2019. Die recht werbeintensiven Monate April und Mai bescheren dem 1. Halbjahr des Werbejahres 2019 demnach einen Abschluss mit einem kumulierten Werbeplus von 1,9 Prozent in Relation zum Vorjahr. Während sich auf der einen Seite das Werbeaufkommen im Bereich des Above The Line (klassische Medien) solide entwickelt (plus 2,7 Prozent) weist Focus dem Direct Marketing im ersten Halbjahr ein minus 3,4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres aus.

Angetrieben wurde die Entwicklung von Radio und Online, die jeweils um gut sechs Prozent zulegten. Besonders gut liefen auch die Außenwerbung und Kinowerbung. Print verbuchte immerhin ein Prozent mehr Werbung, Fernsehwerbung stagnierte. Direct Marketing ging laut Focus Werbebilanz zurück.

"Online wachst weiter dynamisch und verbucht inzwischen einen Anteil von 14,7 Prozent am klassischen Werbekuchen", heißt es in der Halbjahresbilanz des Focus Instituts. Im ersten Quartal hatte es überraschen einen Rückgang der Onlinewerbung gegeben.

Die Ausgaben für Social Media haben im Halbjahr um gut 12 Prozent zugelegt, jene für Mobile und Online-Videos um über 9 Prozent. Während die Halbjahresbilanz der TV-Werbung im ORF einen Rückgang um 4,5 Prozent bescheinigt, gibt es für private TV-Sender ein Plus von 2 Prozent. Auch Illustrierte und Fachmedien müssen demnach starke Rückgänge bei der Werbung hinnehmen.

45,3 Prozent des klassischen Werbekuchens gingen an Print, davon 58,6 Prozent an die Tageszeitungen. 26,6 Prozent der Werbung floss ins Fernsehen, davon 70 Prozent an private Sender, der Rest an den ORF.

Sowohl die befragten Unternehmen als auch die Werbeagenturen sehen laut Focus-Umfrage dem 2. Halbjahr 2019 positiv entgegen und rechnen mit einem Wachstum von 4,1 Prozent in Relation zum Vorjahr.

Ein Drittel der Unternehmen nutzen Influencer für ihre Werbung

Im Rahmen der Expertenbefragung wurde auch Werbung mit Influencern behandelt. Ein Drittel der Unternehmen geben an, Influencer für Werbung zu nutzen. Dabei wird auf verschiedenste Persönlichkeiten gesetzt – durchschnittlich über fünf Influencer werden von den Unternehmen engagiert. Am häufigsten wird im Tourismusbereich mit Influencern geworben.

(APA, red, 30.7.2019)