Grippeviren sind Verwandlungskünstler. Forscher haben nun ein Molekül namens SIGN-R1 identifiziert, das verschiedene Varianten des Virus erkennt und so die Reaktion des Immunsystems steuern kann. Foto: Getty Images/iStockphoto

Bellinzona – Tessiner Forscher haben ein Molekül entdeckt, das in der Lage ist, die verschiedenen Varianten des Grippevirus zu erkennen und damit die Immunantwort von Personen zu steuern, die von der Krankheit betroffen sind. Dies könnte Alternativen zur Impfung vorantreiben.

Trotz der Entwicklung wirksamer Impfstoffe kann das Influenzavirus oder die saisonale Grippe mutieren und so die Abwehr des Körpers austricksen. Aus diesem Grund sei es notwendig, jedes Jahr einen neuen Impfstoff zu produzieren.

Wissenschafter des Instituts für biomedizinische Forschung haben nun ein Molekül namens SIGN-R1 identifiziert, das verschiedene Varianten des Virus erkennt und daher die Reaktion des Immunsystems steuern kann, um die Erreger zu eliminieren. SIGN-R1 kann sich auch an andere Viren der Atemwege binden.

Auch Therapie für bereits Erkrankte

Diese Ergebnisse ebnen laut den Forschern den Weg für die Suche nach alternativen Therapien zur Impfung, basierend auf Molekülen der gleichen Familie wie SIGN-R1. Diese Behandlungen könnten bei Patienten angewendet werden, die bereits infiziert sind oder bei denen die Impfung nicht wirksam ist.

Die Arbeiten der Tessiner Wissenschafter wurden in der Zeitschrift "Nature Microbiology" publiziert. Unterstützt wurden sie von Forschern der Universität Toulouse sowie der Harvard Medical School und der Mount Sinai School of Medicine in New York. (APA, sda, 30.7.2019)