Henrico Valias Sant'anna de Souza Dantas (10), Brasília, Brasilien

Henrico lebt mit seiner Mutter, einer Filmproduzentin und Werbefachfrau, und seinen beiden Geschwistern in einem noblen Vorort von Brasília. Henricos Mutter, Oma und Hausmädchen kochen täglich. Der Bub erfindet gern seine eigenen Snacks. Sein Lieblingsgericht ist Feijoada, ein brasilianischer Eintopf aus schwarzen Bohnen und Schweinefleisch, der mit einer Beilage aus weißem Reis, "farofa" (gebratenem Maniokmehl) und Kohlgemüse serviert wird.

Henrico liebt auch Desserts: Schokoladensoufflé, Toblerone- und Talento-Riegel, alles mit Nutella, Brigadeiro (eine Kugel aus gebackener Kondensmilch und Schokolade), Buttertoast, mit Schokopulver bestreut (hat sein Onkel erfunden) und eine seiner eigenen Kreationen (Steak mit Bananenscheiben).

Henrico spielt gern Videospiele wie "Little Big Planet", "Lego Marvel" und "Escape 3". Er hört Justin Bieber, Maroon 5 und Gato Galatico, sieht sich "Iron Fist" und "The Flash" auf Netflix an und ist ein "Star Wars"-Fan.

Als Henrico an dem Fotoprojekt Daily Bread teilnahm, stellte er fest, dass er eine große Palette an Speisen isst. Er hat keine Ahnung, was er werden möchte, wenn er erwachsen wird. In seinem Leben mangele es an nichts, und er ist sehr zufrieden.