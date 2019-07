Wenn hier also zwischen den Zeilen der Eindruck entsteht, irgendeine Form des Laufens (oder des Sichbewegens) sei mehr oder weniger wert, dann mache ich etwas falsch: Zeigen, was geht, wenn man will, ist das eine. So zu wirken, als schätze man deshalb andere oder anderes gering, spräche ihm Relevanz, Schönheit und Existenzberechtigung ab, geht aber nicht.

Deshalb kommt hier – wieder einmal – der Schritt zurück. Dorthin, worum es geht: um Freude. Am Laufen. Am Sport. An Bewegung. Die Erinnerung daran, dass all das die Welt voller, schöner und vielfältiger machen kann. Sogar dann, wenn man es an einem Ort und auf eine Art tut, wo und wie man es schon gefühlt tausende Male getan hat.