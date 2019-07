Man sollte nicht immer den eigenen Augen trauen. Das bewies bereits die Diskussion 2015, ob ein Kleid nun weiß-gold oder schwarz-blau ist. Nun ist auf Twitter eine neue optische Illusion aufgetaucht, die das Netz in rege Diskussionen versetzt, wie die "Daily Mail" berichtet. Als Ausgangslage dient ein simpler Tweet von Nutzer "Lionel Page", der ankündigt: "Das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Nur die Linien haben Farbe".

Zu sehen ist eine Schulexkursion in China. Mehrere chinesische Schüler versammeln sich um einer Schildkröte und werden dabei fotografiert. Es sieht so aus, als hätten die Kinder farbige T-Shirts an. Zu sehen sind die Farben Rot, Grün, Gelb und Blau.

Optische Illusion

Für den Farbeffekt sorgt aber in Wirklichkeit ein über das Bild gelegtes Gitternetz. Das originale Bild ist schwarz-weiß. Nur die Gitterlinien sind farbig. Und sieht man nun etwa solche rote Gitterlinien auf einem T-Shirt, denkt sich das Gehirn die leeren Felder dazwischen einfach zu Ende und schwupps, sehen die Menschen mitunter ein rotes T-Shirt.

Page erklärt es so: "Was Sie sehen, ist die Realität, die sich Ihr Gehirn trotz fehlender Information vorstellt". Der Tweet hat bereits über 35.000 Likes und wurde über 17.000 Mal geteilt. Das originale Bild stammt von Chuwa Francis, der Gitter-Effekt von Øyvind Kolås.

Das Kleid

Beim schwarz-blauen oder gold-weißen Kleid gingen die Meinungen übrigens damals auseinander. Der Wahrnehmungspsychologe Karl Gegenfurtner der Universität Gießen fand etwa heraus, dass alle Menschen beim Betrachten des Fotos im Grunde ähnliche Farbtöne sehen, die sich nur in der Helligkeit unterscheiden. Der US-Neurowissenschafter Bevil Conway vermutete nach einer Befragung von 1400 Personen, dass die Farbwahrnehmung davon abhängt, ob man seine Zeit eher in natürlichem Tageslicht verbringt oder eher Kunstlicht ausgesetzt ist. (red, 30.7.2019)