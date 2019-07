Der Mobilfunkanbieter Magenta erinnert daran, dass SIM-Karten längst nicht mehr nur in Handys vorhanden sind – und im Falle von Wertkarten-Angeboten unter die ab 1. September geltende Registrierungspflicht fallen. Nicht registrierte SIM-Wertkarten können dann nicht mehr aufgeladen werden.

Im Netz der Magenta wird jede fünfte SIM-Wertkarte nicht im Handy, sondern in Geräten verwendet, teilte die Tochter der Deutschen Telekom am Dienstag in einer Aussendung mit. Beispiele für die Anwendungszwecke sind Alarmanlagen, Kameras, Drohnen, Mähroboter, Smartwatches, Haustier-Tracker, WLAN-Hotspot, Navigationsgeräte, Internet-Router, Notebooks und Tablets. (APA, 30.7. 2019)