Ninja spielt nun nicht mehr nur, er schreibt auch Bücher. Foto: Screenshot/GameStandard

Tyler "Ninja" Blevins schreibt nun Bücher, wie man eine "unaufhaltbare Gaming-Maschine wird". Der 28-jährige US-Amerikaner verdankt seinem Aufstieg zum größten Twitch-Streamer dem Battle-Royale-Game Fortnite. Mit seinem Buch "Ninja: Get Good" will er aufstrebenden Gamern nun das beste Equipment, möglichst sinnvolles Training und Streaming sowie den Aufbau eines Teams nahebringen.

Notizblock und Graphic Novel kommen ebenso

Das Buch soll gemeinsam mit einem Notizblock im August erscheinen, in dem Sticker und Tipps von Blevins zu finden sind. Als Publisher für die Bücher agiert Ebury. Eine Sprecherin sagte gegenüber PC Gamer, dass die Werke "Spielern global genau das geben sollen, was sie wollen – nämlich der nächste 'Ninja' zu werden". Damit aber nicht genug: Für Dezember ist ein Graphic Novel mit dem US-Amerikaner geplant.

"Ninja" muss ums Überleben kämpfen

Bei "Ninja: The Most Dangerous Game" landet der Streamer aufgrund einer mysteriösen Mail selber in einem Battle-Royale-Szenario, in dem er ums Überleben kämpfen muss. Alle drei Bücher lassen sich bereits vorbestellen. Previews sind ebenso bereits verfügbar. Ob die Werke übersetzt werden, ist offen. (red, 30.7.2019)