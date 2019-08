Im Frühjahr tauchten die "Janties" erstmals auf und sorgten für Entrüstung. Doch sind die Jeans-Shorts nicht genau das Richtige für Hitzewellen in Zeiten der Klimaerwärmung?

Es ist nun einige Monate her, dass sich der belgische Designer Glenn Martens für das Modelabel Y/Project an eine modische Prognose wagte. Er zeigte im Frühjahr ein Stück Denim, das wie ein Zwitter aus Bikinihose und Jeans-Short daherkam. Die das halbe Gesäß freilegenden Jeans-Shorts wirkten wie ein Gruß aus dem freizügigen "Tutti Frutti"-Universum der 1990er-Jahre. Die Reaktionen der Internetgemeinde ließen nicht lange auf sich warten. Wie vulgär! So etwas läuft selbst bei Rihanna unter "Unterwäsche"! Und: Wer soll denn das anziehen?

Man beachte die Schnittführung des "Janties". Entworfen wurde die Hose von Glenn Martens für Y/Project. Foto: Hersteller/ Mytheresa

Ein paar Monate später sieht die Sache schon wieder anders aus. Während die Temperaturen in Rekordhöhe schnellen, wird klar: Diese Hose ist wie gemacht für Hitzewellen in Zeiten der Erderwärmung. Der Modedesigner Glenn Martens, der es gewohnt ist, auf dem schmalen Grat zwischen schön und geschmacklos, vulgär und glamourös zu wandern, scheint auch als Zukunftsforscher zu taugen.

Denn er hat eine luftige Alternative zu den ewig gleichen, abgesäbelten Levi’s-501-Shorts entworfen. Man könnte auch sagen: Martens hat mit der rasant geschnittenen Jeanshose nicht nur das Kleidungsstück dieses Sommers, sondern vermutlich auch der kommenden Jahre designt.



Dass die Jeans-Shorts immer knapper werden, war schon im vergangenen Sommer zu beobachten. Im Juli 2018 trat die modisch kreuzbrave Helene Fischer im Wiener Ernst-Happel-Stadion in einem gewagten Modell vor ihre Fans. Dass das Kostüm stark an jenes von Beyoncé angelehnt war – geschenkt. Da bewiesen wohl einfach zwei Frauen den richtigen Riecher.

Fast so rasant: Helene Fischer im Sommer 2018 im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Am allerbesten dürfte sich die Hose, die bereits einen eigenen Namen hat ("Jantie"), sowieso als Festival-Outfit eignen. Da, wo bei Schlechtwetter die Grenzen zwischen Konzertbesuch und Schlammschlacht verschwimmen, erfüllt das bisschen Denim seinen Zweck: In einen Rucksack passen problemlos eine Handvoll Ersatz-Janties. Was braucht es mehr für einen Festival-Sommer? (Anne Feldkamp, 8.8.2019)