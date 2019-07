In Wien wurde eine illegale Teigtaschenproduktion entdeckt, wir machen sie einfach selbst

In Wien wurden zigtausende Teigtascherln sichergestellt, denn diese wurden illegal in einer Privatwohnung im 10. Bezirk produziert. Wir haben uns daran erinnert, dass wir schon lange davor an die verschiedensten Tascherln Hand angelegt haben. Das Ganze bei absoluter Rechtskonformität, da das Ergebnis ja tatsächlich für den Eigenbedarf gedacht war. Nur die Idee war fürs Teilen außerhalb der eigenen vier Wände bestimmt.

Aus aktuellem Anlass hier also ein exklusiver Einblick in die Vorbereitungsküchen der STANDARD-Kulinariker. Alex Stranig hat von seiner Japan-Reise die Idee mitgebracht, Gyozas zu produzieren, und wollte das Ergebnis ohnehin nicht verkaufen, sondern lieber essen. Tobias Müller hat gemeinsam mit seiner Australierin gleich vier Varianten der (im Idealfall) seidigen Wontons geformt, und Petra Eder hält es wie Alessandra Dorigato mit italienischen Varianten.