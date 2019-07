Dialog Semiconductor in Germering, nahe München. Foto: REUTERS/Michaela Rehle/File Photo

Der deutsch-britische Chip-Entwickler Dialog Semiconductor wächst auch nach dem Verkauf eines Teils seines iPhone-Geschäfts an Apple mit seinem langjährigen Partner. Der verbleibende Umsatz mit Apple habe sich im zweiten Quartal verdreifacht, erklärte Dialog am Dienstag.

Neue Verträge über integrierte Schaltkreise brächten über die kommenden drei Jahre Umsätze, sagte Vorstandschef Jalal Bagherli zu Reuters. Für das dritte Quartal rechnet Dialog mit einem Umsatz von 360 bis 400 Millionen Dollar, mehr als im zweiten (336 Millionen) und mehr als Analysten bisher erwartet hatten (362 Millionen). "Wir freuen uns auf ein noch besseres drittes Quartal", sagte Bagherli. Die bereinigte Bruttomarge soll etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals von 49,7 Prozent liegen.

Apple-Deal

Dialog Semiconductor hatte im Herbst Mitarbeiter und Patente für Stromversorgungs-Chips für das iPhone für rund 600 Millionen Dollar an Apple abgegeben. Damit will Bagherli die Abhängigkeit von dem Branchenriesen reduzieren. Hatte Dialog mit Apple in der Vergangenheit bis zu drei Viertel des Umsatzes erwirtschaftet, sollen es von 2022 an nicht mehr als 40 Prozent sein.

Für das laufende Jahr rechnet Dialog mit einem Umsatzrückgang um einen mittleren einstelligen Prozentsatz, nachdem die Altverträge mit Apple auslaufen. In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz bereinigt um ein Prozent auf 631 Millionen Dollar.

Zukäufe erwünscht

Zugleich hält Bagherli weiter Ausschau nach Zukäufen, wie er vor Analysten sagte. Die nächste Übernahme, mit der Dialog sein Geschäft abrunden wolle, werde wahrscheinlich größer ausfallen als die 45 Millionen Dollar, die Dialog für das Mobilfunk-Chip-Geschäft von Silicon Motion ausgegeben hatte. Der Markt für Übernahmen werde aber schwieriger, räumte er ein. (Reuters, 30.7.2019)