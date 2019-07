Bernie Sanders, Kandidat. Foto: APA/AFP/Ralston

Washington – US-Senator Bernie Sanders erhält im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten Unterstützung durch die Rap-Sängerin Cardi B. Gemeinsam mit dem 77-Jährigen drehte Cardi B am Montag ein Wahlkampfvideo in einem Nagelstudio in Detroit. Sanders sagte dem Sender CNN, das Video solle vor allem junge Menschen mobilisieren.

Die für ihre kunstvollen Fingernägel bekannte Rap-Sängerin Cardi B empfahl ihren Fans im Onlinedienst Instagram, dem linksgerichteten Sanders Fragen zu seiner politischen Agenda zu stellen. Sanders erklärte, er habe mit der 26-jährigen Musikerin über Themen wie den Mindestlohn, Studiengebühren und den Klimawandel gesprochen.

Umfragen sehen Sanders unter den demokratischen Kandidaten für die Präsidentschaftskandidatur auf dem zweiten Platz. Demnach kommt er allerdings nur auf die Hälfte der Zustimmungswerte von Favorit Joe Biden. Die Vorwahlen der Demokraten beginnen Anfang Februar 2020 mit einer Abstimmung im US-Staat Iowa. (APA, 30.7.2019)