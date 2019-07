Foto: APA

In Vorarlberg werden ab sofort zwei Spiele der neue Fußball-Eliteliga, der höchsten Amateurklasse, live im Internet auf "vn.at" übertragen. Zudem sind die Spiele neben geschnittenen Highlight-Clips in voller Länge auch on-demand abrufbar. Die neue Eliteliga hat die bisherige Regionalliga abgelöst.

Im Herbst wird der Grunddurchgang als 10er Liga in Vorarlberg, Tirol und Salzburg statt der Regionalliga-West ausgetragen. Die besten zwei Teams pro Bundesland spielen dann in einem überregionalen Modus um den Meistertitel in der Eliteliga und den Aufstieg in die 2. Liga.

Für die Produktionen dieser Spiele wurden bereits Gespräche mit anderen Bundesländerzeitungen beziehungsweise Produktionspartner geführt, um das Angebot möglichst breitflächig auszuweiten. Alle Berichte, Videos, Interviews und Highlight-Clips findet man unter www.vn.at/eliteliga. Das Abonnement für "vn.at" kostet 9,99 Euro pro Monat. (APA, 30.7.2019)