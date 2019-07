Will "österreichisches Netflix für News-Videos" entwickeln: Niki Fellner. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Auf dem Portal "oe24.at/Video" der "Österreich"-Mediengruppe startet am 1. August ein News-Videoportal für Österreich. In mehr als 20 Kategorien, die von "Breaking News" über "Politik" und "Sport" bis zu "Gesundheit" reichen, sollen täglich bis zu 200 aktuelle News-Videos aus Österreich und der ganzen Welt angeboten werden.

Neben den aktuellen Beiträgen von "oe24.tv" sollen alle relevanten Videos der APA-Videoplattform, darunter auch die aktuellen Videos des ORF, sowie die Video-News von CNN und Reuters angeboten werden.

"Unser Ziel ist es, ein österreichisches Netflix für News-Videos zu entwickeln, auf dem alle österreichischen News-Videos so aktuell wie möglich als Video on Demand abzurufen sind", erklärte "oe24"-Geschäftsführer Niki Fellner in einer Aussendung. (APA, 30.7.2019)