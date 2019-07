Am 31. Juli 1980 wurde Harry James Potter geboren. Mit seiner Geburt trat der junge Zauberer eine Lawine an Ereignissen los: die Niederlage und Wiederauferstehung des dunklen Magiers Lord Voldemort, die Schlacht um Hogwarts, den Tod Dumbledores – und und und. Am selben Tag wurde auch Harry Potters Schöpferin Joanne K. Rowling geboren, weswegen der 31. Juli als so etwas wie ein Feiertag für alle Harry-Potter-Fans gilt. Dem Hochtag Genüge leistend, wurden im Quiz neun Fragen zum Harry-Potter-Universum zusammengestellt. Wissen Sie alle und beweisen, dass Sie ein Zauberer sind, oder kommt raus, dass Sie doch nur ein magieloser Muggel sind?

Wie viele richtige Antworten haben Sie? (ugc, 31.7.2019)