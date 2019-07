Insgesamt 202 Meisterschaftsentscheidungen in zehn Sportarten am Wochenende in Berlin

Der deutsche Schwimmer Marco Koch. Foto: imago images / Andrea Masini

Berlin – Den Winter-Erfolg wollen ARD und ZDF in den Sommer holen. Für den erhofften Quoten-Segen haben die beiden öffentlich-rechtlichen deutschen TV-Sender eine neue Sportveranstaltung ersonnen, die am kommenden Wochenende in Berlin ihre Premiere erlebt. Die erstmals ausgetragenen Finals mit zehn gleichzeitigen deutschen Meisterschaften sind in erster Linie ein TV-Experiment.

Mehr als 40 Stunden Live-Streaming

"Das ist natürlich ein Risiko", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann zu dem üppigen Programm mit insgesamt 202 Entscheidungen und rund 3.300 Athleten in sieben Sportstätten der deutschen Hauptstadt: "Wir wissen nicht, ob es ankommt." Rund 19 Stunden übertragen die Sender am Samstag (ARD) und Sonntag (ZDF). Dazu versprechen sie ein Internet-Angebot mit mehr als 40 Stunden Live-Streaming auf bis zu acht Kanälen.

Im Winter klappt das Konzept hervorragend. Biathlon, Skispringen, Rodeln und Co. locken in der kalten Jahreszeit Millionen von Sportfans über viele Stunden vor die Fernsehgeräte. Dieses mediale Erfolgsrezept versuchen ARD und ZDF nun in ein nationales Konzept umzuwandeln. Ob das auch zu hohen Quoten führt? "Bei anderen Sportarten weiß man vorher ungefähr die Zahlen, bei so einer Sache weiß man das nicht", antwortete der ZDF-Sportchef auf die Frage nach den Erwartungen.

Leichtathletik als Zugpferd

"Da liegt schon ein Hauch von Olympia in der Luft an diesem Wochenende", bewarb Fuhrmann die Finals. Bei der Umsetzung der Idee war sofort klar: "Ohne die Leichtathletik wäre es nicht gegangen." Die olympische Kernsportart gilt als "Zugpferd" und wird daher im Hauptprogramm "größeres Gewicht haben". Daneben werden noch die deutschen Meister im Bahnradsport, Bogenschießen, Boxen, Kanu, Modernen Fünfkampf, Schwimmen, (Rad-)Trial, Triathlon und Turnen ermittelt. (APA, 30.7.2019)