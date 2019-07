Wolfgang Fasching will es wissen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Der Extremradfahrer Wolfgang Fasching will mit seinem neuen Projekt "Gibraltar-Nordkap" in weniger als zwölf Tagen 5.500 Kilometer und ca. 50.000 Höhenmeter quer durch Europa zurücklegen. "Am 5. August gegen 17.00 Uhr geht es endlich los. Die Vorfreude ist schon riesig", sagte der Steirer am Dienstag in einer Aussendung.

Insgesamt muss Fasching neun Länder (Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen) durchqueren. Dafür will er 500 Kilometer pro Tag absolvieren. "Zudem sind täglich nur zwei bis vier Stunden Schlaf geplant. Die großen Herausforderungen dabei werden die körperliche Erschöpfung, der Schlafmangel und die mentale Müdigkeit sein", meinte Fasching.

Der Streckenrekord liegt bisher bei zwölf Tagen und 20 Stunden. Fasching will diese Marke unterbieten. (APA, 30.7.2019)