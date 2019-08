Das Bellen der Steirer, das Ch der Tiroler oder das Ur der Wiener – welchem Dialekt lauschen Sie am liebsten?

Obwohl man in Österreich dieselbe Sprache spricht, ist die Kommunikation untereinander oftmals nicht ganz so einfach. Wörter aus dem Dialekt, eine gewisse Tonalität, eine spezielle Sprachmelodie zeichnen die unterschiedlichen regionalen Auswüchse der österreichischen Sprache aus. Ob Steirisch, Vorarlbergerisch oder Kärntnerisch – jeder Dialekt hat etwas Distinktives an sich. Die Tiroler werden aufgrund ihres Ch-Tons erkannt, die Kärntner, weil sie alles verniedlichen – Sackerle, Glaserle, Haiderle –, und die Steirer, nun ja, die bellen, je tiefer man ins steirische Land vordringt.

Hören Sie gerne den Dialekt aus dem steirischen Ausseerland? Foto: APA/BARBARA GINDL

Da bilden sich schon mal Vorlieben heraus, welchen Dialekt man am sympathischsten, am klangvollsten findet oder welcher die besten dialektalen Begriffe besitzt. Die einen lieben den Singsang aus dem Burgenland, die anderen können das Meidlinger L und das Ur der Wiener nicht ausstehen. Stimmen Sie ab, welchen Dialekt Österreichs Sie am besten finden!

Welchen Dialekt finden Sie am besten, und welchen ertragen Sie überhaupt nicht? (rec, 1.8.2019)