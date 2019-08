Pro

von Petra Eder

Neulich bestellte ich an einer Hotelbar ein Glas Rotwein. Der Wein war warm, sehr warm, er hatte die berühmte "Zimmertemperatur". Diese liegt heute aber nicht mehr bei 18, sondern oft bei 28 Grad. Ich bestellte Eis, der hochgezogenen Braue des Kellners zum Trotz.

Angesichts des Klimawandels mit zig Hitzetagen ist es Zeit, angebliche No-Gos zu überdenken. Gspritzter, Aperol Spritz, Kir – Wein wurde immer schon gemischt, und im Sommer wird der Gspritzte oft noch mehr gestreckt, mit Soda, was auch nur Wasser ist. Warum nicht einen großen Eiswürfel in den Rosé schmeißen, der sich sonst binnen kürzester Zeit bei 30 Grad Außentemperatur in warmes Gschloder verwandeln würde? Mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass Verdünnung die Wirkung des Alkohols abschwächt. Sollte der Kopf am nächsten Morgen trotzdem schmerzen, könnte der umstrittene Mediziner Samuel Hahnemann doch recht gehabt haben: Die Potenzierung verstärkt den Effekt.