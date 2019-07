David Walliams, Tony Ross, "Der etwas nervige Elefant".

€ 13,90 / 32 Seiten. Rowohlt-Verlag, Hamburg 2019 Cover: Rowohlt-Verlag

Es gibt eigentlich (fast) nichts Schlimmeres als unangemeldeten Besuch. In der alten Wohnung konnte man sich noch tot stellen, hoffen, dass sich die "Gäste" wieder verziehen. Das geht jetzt nimmer. Manche stehen auf einmal sogar in der Küche. DAS MAG ICH NICHT! Der Bub in dem hier besprochenen Buch hätte sich besser auch nicht rühren sollen. Sam öffnet aber, als es läutet, es könnte ja seine Mutter sein, die nach Hause kommt. Ist sie nicht. Ein Elefant steht vor der Tür und will rein. Schließlich habe der Bub ihn adoptiert.

David Walliams und Tony Ross (Illustrationen) haben diese verrückte Buch für Kinder ab dem fünften Lebensjahr geschrieben. Der Titel: Der etwas nervige Elefant. Und genau das ist er. Er ruiniert praktisch alles. Er schmeißt sich etwa auf Sams Rad, das sofort unter der Last zusammenbricht. Ross zeigt die zerstörerische Kraft der grauen Nervensäge in drastischen Bildern. Das Beste kommt am Schluss: Da steht eine ganze Herde da. Gut, dass Sam die Tür geöffnet hat. Sonst gäbe es das Buch nicht. (Peter Mayr, 30.7.2019)