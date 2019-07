Martin Hinteregger Foto: APA/AFP/BEN STANSALL

Frankfurt – Happy End für Martin Hinteregger und Eintracht Frankfurt: Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag auf seiner Homepage bekannt gab, steht die seit Wochen in der Schwebe hängende Verpflichtung des Österreichers von Ligakonkurrent FC Augsburg nun doch unmittelbar bevor. Beide Vereine seien sich "über die Wechselmodalitäten" weitgehend einig, "es sind nur noch Details zu klären", heißt es dort.

Hinteregger sei von Augsburg am Dienstag vom Training frei gestellt worden, um in Frankfurt den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Der Innenverteidiger war in der vergangenen Rückrunde an Frankfurt ausgeliehen und erreichte mit den Hessen das Halbfinale der Europa League. Die Eintracht wollte den 26-Jährigen anschließend gerne fest verpflichten, die zwischenzeitlich geforderte Ablösesumme von 15 Millionen Euro war den Hessen allerdings zu hoch.

Zwischenzeitlich hatte Hinteregger deshalb sogar davon gesprochen, sich trotz des ausdrücklichen Wechsel-Wunsches auch einen Verbleib in Augsburg vorstellen zu können. Fünf Monate zuvor war der Profi nach Kritik an Trainer Manuel Baum vom FCA suspendiert worden, unmittelbar danach erfolgte die Leihe nach Frankfurt. Baum ist allerdings inzwischen entlassen und durch den Schweizer Martin Schmidt ersetzt worden. (sid,. 30.7.2019)