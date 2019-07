Sportvorstand: "Er hat in der Rückrunde bereits gezeigt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich perfekt in unser Team passt"

Markus Suttner Foto: APA/AP Photo/Martin Meissner

Düsseldorf – Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat Linksverteidiger Markus Suttner fest an sich gebunden. Wie die Rheinländer am Dienstag mitteilten, unterschrieb der 32-Jährige einen Vertrag für die kommende Saison. In der Winterpause war Suttner vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion zunächst an die Fortuna ausgeliehen worden.

"Markus Suttner hat in der Rückrunde der abgelaufenen Saison bereits gezeigt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich perfekt in unser Team passt", sagte Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel: "Es ist ein großer Vorteil, dass eine Eingewöhnungszeit von beiden Seiten nicht nötig sein wird, weil sich alle Beteiligten schon sehr gut kennen und schätzen." (sid, 30.7.2019)