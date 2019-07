Traumhaft: Unterwasserrugby-WM. APA/KONSTANTIN KILLER

Graz – Österreichs Herren haben am Dienstag bei der Unterwasserrugby-WM in Graz eine empfindliche 0:16-Niederlage gegen Titelfavorit Schweden hinnehmen müssen und damit die Vorrundengruppe A hinter den Skandinaviern auf Platz zwei beendet. Den Einzug ins Viertelfinale, in dem nun am Mittwoch (14.00 Uhr) Dänemark als Gegner wartet, hatten die Schützlinge von Teamchef Heinz Frühwirth bereits zuvor fixiert.

Die Gastgeber-Mannschaft hatte bis Dienstag alle Spiele klar gewonnen: Nach dem 22:0-Auftakterfolg über Luxemburg folgte ein 7:0 gegen Ungarn und dann am Montagabend ein 4:1-Sieg gegen die USA.

Mit dem Viertelfinaleinzug haben Österreichs Männer das ausgegebene Ziel für die Heim-WM bereits erreicht. "Dänemark ist von der Spielstärke her auf dem gleich hohen Niveau wie Schweden, daher wird es auch im Viertelfinale extrem schwer für uns werden", meinte Frühwirth mit Blick auf die K.o.-Runde.

Die österreichischen Damen spielen am Dienstag (17.00) gegen Kanada um den Aufstieg ins Viertelfinale. Der Sieger dieser Partie trifft am Mittwoch (13.00 Uhr) im Kampf um einen Platz im Halbfinale auf Deutschland. (APA; 30.7.2019)