Bereits im Sommer 2003 wurden trockenheitsbedingt die öffentlichen Grillplätzen auf der Donauinsel still gelegt. Foto: APA/Roland Schlager

Trotz Wien – Das infolge der Trockenheit verhängte Grillverbot in Wien ist am Dienstag aufgehoben werden. Damit ist Grillen auf den dafür vorgesehenen Plätzen wieder erlaubt, teilte das Rathaus per Aussendung mit. Während des Verbots, das am 2. Juli in Kraft getreten ist, seien bei Kontrollgängen auf der Donauinsel, Grillplätzen im Wienerwald und im Draschepark in Wien-Liesing kaum Probleme beziehungsweise Verstöße festgestellt worden, hieß es.

Trotz der Freigabe der Grillplätze ersucht die zuständige Magistratsabteilung 49 um Vorsicht. Gräser, Sträucher und Bäume leiden unter der starken Hitzeentwicklung, darum müsse man beim Grillen auf ausreichend Abstand zur Vegetation achten. Glut und Asche müssen unbedingt in die von der Stadt Wien bereitgestellten Betongefäße entsorgt werden, um Bränden vorzubeugen. (red, 30.7.2019)