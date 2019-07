Österreicher bezwingt Landsmann Lucas Miedler in zwei Sätzen und zieht in die zweite Runde von Kitzbühel ein

Sebastian Ofner zieht durch. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Kitzbühel – Sebastian Ofner hat das zweite Österreicher-Duell bei den diesjährigen Generali Open in Kitzbühel für sich entschieden und ist damit Teil des dritten. Der 23-jährige Steirer rang am Dienstag den gleich alten Niederösterreicher Lucas Miedler mit 7:6(1),7:6(5) nieder und bekommt es nun am Mittwoch (nicht vor 19.30 Uhr/live ServusTV) mit Topstar Dominic Thiem zu tun.

Für Ofner war es der erste Sieg auf ATP-Tour-Level in diesem Jahr bzw. sogar der erste seit Februar 2018 in Sao Paulo. Seine bisher größten Erfolge feierte der Schützling von Wolfgang Thiem und des neuerdings als Touring-Coach engagierten Alexander Peya 2017 mit einer dritten Wimbledon-Runde als Qualifikant und dem Semifinale in Kitzbühel. Qualifikant Miedler muss damit weiter auf seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour warten. (APA; 30.7.2019)

Erste Runde

Dominic Thiem (AUT/1) Freilos

Sebastian Ofner (AUT) Lucas Miedler (AUT) 7:6 (7/1) 7:6 (7/5)

Philipp Kohlschreiber (GER) Richard Gasquet (FRA) 6:3 6:2

Pablo Andujar (ESP) Leonardo Mayer (ARG/6) 3:6 6:3 6:2

Fernando Verdasco (ESP/3) Freilos

Jozef Kovalik (SVK) Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 6:7 (1/7) 6:2 6:3

Roberto Carballes Baena (ESP) Hugo Dellien (BOL) 3:6 6:3 6:2

Lorenzo Sonego (ITA/7) Federico Delbonis (ARG) 7:6 (7/4) 6:7 (4/7) 7:6 (7/4)

Casper Ruud (NOR) Pablo Carreno Busta (ESP/8) 6:1 3:6 6:1

Matthias Bachinger (GER) Martin Klizan (SVK) 7:6 (7/5) 6:7 (5/7) 7:6 (7/4)

Dennis Novak (AUT) Jurij Rodionov (AUT) 6:3 6:4

Pablo Cuevas (URU/4) Freilos

Marton Fucsovics (HUN/5) Albert Ramos-Vinolas (ESP) -:- -:-

Jaume Munar (ESP) Thomas Fabbiano (ITA) 7:6 (9/7) 1:6 6:1

Jeremy Chardy (FRA) Marco Cecchinato (ITA) 7:6 (10/8) 7:5

Dusan Lajovic (SRB/2) Freilos