Blumen, Luftballons und Plüschtiere am Frankfurter Hauptbahnhof: Die Trauer nach dem Tod eines achtjährigen Buben ist in Deutschland groß. Foto: AP / Michael Probst

"Zur falschen Zeit am falschen Ort." Ein schrecklicher Satz. Es sagte ihn im Oktober 2016 der Berliner Richter Matthias Schertz. Neun Monate zuvor hatte in der deutschen Hauptstadt an einem U-Bahnhof der 29-jährige Deutsch-Iraner Hamin E. die 20-jährige Amanda K. vom Bahnsteig vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Die junge Frau war sofort tot. Rechtlich, sagte Richter Schertz am Ende des Prozesses gegen den Täter, ist es Mord.

"Tötungsdelikt", schreibt die Polizei in Frankfurt am Main am Montag, als sie Zeugen für eine Tat sucht, die sich um 9.59 Uhr auf dem Hauptbahnhof zutrug und der in Berlin gleicht. Ein Mann stieß eine 40-jährige Frau und ihren achtjährigen Sohn vom Bahnsteig 7 ins Gleisbett, direkt vor den einfahrenden ICE 529. Die Mutter konnte sich auf einen angrenzenden Fußweg wegrollen, das Kind aber wurde vom Zug überrollt und starb auf den Gleisen. Das Urteil der Öffentlichkeit ist sofort gefällt: Mord.

78-Jährige attackiert

Die für die Ermittlungen zuständige Polizei bleibt dennoch bei ihrer Wortwahl. Und noch zurückhaltender formuliert am Dienstagvormittag die Kantonspolizei Zürich. Zum "Ereignis am Frankfurter Hauptbahnhof" teilt sie per Twitter mit, "dass der mutmaßliche Täter Wohnsitz im Kanton Zürich hat und über eine Niederlassungsbewilligung verfügt". Im Lauf des Tages stellt sich heraus: Der Beschuldigte, den der Chef der deutschen Bundespolizei, Dieter Romann, am Nachmittag mit dem Kürzel "A." bezeichnet, hat vor seiner erfolglosen Flucht auch noch eine 78-jährige Frau angegriffen.

Romann berichtet über A.: Er ist 40 Jahre alt, gebürtiger Eritreer mit der Staatsbürgerschaft seines Heimatlands, seit 2006 in der Schweiz, seit 2008 mit unbegrenztem Aufenthaltsrecht, er ist verheiratet, hat Arbeit und drei Kinder. Romann nennt ihn "gut integriert" und "aus Sicht der Ausländer- und Asylbehörde vorbildlich".

In der Schweiz gesucht

Allerdings: Am 25. Juli hat A. laut Romann eine Nachbarin "massiv bedroht und gewürgt" und sie eingesperrt, er sei "auch im Vorfeld mit entsprechenden Delikten" aufgefallen. Und die Schweizer Polizei habe ihn deshalb "zur Festnahme ausgeschrieben". Es liege nahe, so Romann, dass A. sich in Deutschland der Schweizer Fahndung entziehen wollte. Einen EU-Haftbefehl habe es nicht gegeben.

Als der Haftrichter in Frankfurt über die von der Staatsanwaltschaft gegen A. beantragte Untersuchungshaft entscheidet, ist nicht nur A. längst verurteilt. Am Montag twittert die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel: "Während ganz Deutschland trauert, hebt #Merkel ohne ein Wort der Anteilnahme in den Urlaub ab." Am Dienstag schiebt der AfD-Landeschef von Berlin, Georg Pazderski, nach: "Der tote Achtjährige ist ein Fanal und muss die lange überfällige sicherheitspolitische Kehrtwende auslösen."

Die politische Diskussion läuft da schon auf Hochtouren; wie so oft, wenn Straftaten in einen Diskurs platzen, der schon längst sowieso geführt wird. Und die Ziele derer, die ihn lieber befeuern als maßvoll zu führen, haben mit dem Verbrechen nicht zu tun. Bei Pazderski sind sie nachzulesen: "Sicherung unserer Grenzen".

In Wirklichkeit geht es aber um die Sicherheit von Fahrgästen auf Bahnhöfen und Bahnsteigen. Erst am 20. Juli hat in Voerde in Nordrhein-Westfalen ein in Deutschland geborener Kosovo-Serbe eine ihm unbekannte Frau von einem Bahnsteig vor einen Regionalzug gestoßen und so getötet. Aus purer Mordlust, ist der Erkenntnisstand der Ermittler.

Polizei stößt an ihre Grenzen

Ist derlei überhaupt zu verhindern? Anders als von der AfD insinuiert, reagiert die Bundesregierung. Innenminister Horst Seehofer (CSU) unterbricht seinen Urlaub und trifft die Chefs der Sicherheitsbehörden. Da hat der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, bereits vor Aktionismus gewarnt: "Bei Taten, die vorsätzlich geschehen, stößt die Polizei an ihre Grenzen." Im Übrigen sei es unseriös, angesichts von 5.600 Bahnhöfen und Haltestellen und zwei Milliarden Bahnreisenden jährlich schnelle Lösungen zu versprechen.

Fast dasselbe sagt auch Seehofer. Aber er redet von der "moralischen Verantwortung, das Menschenmögliche zu tun", erwähnt mehr Videoüberwachung und mehr Personal und beteuert, hohe Kosten seien dafür in Kauf zu nehmen.

Fast zeitgleich informiert in Zürich die Kantonspolizei, dass A. im laufenden Jahr "in psychiatrischer Behandlung" war. Hamin E., den psychisch kranken Mörder von Amanda K. in Berlin, erklärte das Gericht für schuldunfähig – und schickte ihn in die Psychiatrie. "Eine Bestrafung", befand Richter Schertz, "kann nicht erfolgen." (Cornelie Barthelme aus Berlin, 30.7.2019)