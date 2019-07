Schon fast August! Zeit für die Kür der Wörter des Sommers.

Schreddern Vernichtung von Material, das offenbar politische Sprengkraft hätte, weil man es sonst ja nicht schreddern müsste. Kluge Menschen tun es so auffällig, dass schon das Sprengkraft birgt.

Reisswolf Kein Wolf, der Tiere reißt, das ist der

Problemwolf Er hat in Großarl mehr als 20 Schafe gerissen, sodass man über eine Abschusserlaubnis diskutiert.

Dieser Wolf hat keine Schafe in Großarl gerissen. Foto: APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

Schlamperei Begeht laut erstem türkisem Altkanzler jemand, der in Anspruch genommene Leistungen nicht bezahlt.

Spitzenkandidat Davon gibt es gerade etliche. Aufregend die Idee der FPÖ, ihrem in Ibiza auffällig gewordenen Exparteichef diese Position bei den Wiener Wahlen zukommen zu lassen. Wie sagte der Schauspieler Joachim Meyerhoff in dieser Zeitung so klug? "Was den Erfolg der Rechten ausmacht: Man darf sich selbst alles verzeihen."

Andauernde Gefährdungslage Die Situation, in der sich der oben genannte blaue Exvizekanzler laut seiner Darstellung befindet. Und die Zurverfügungstellung eines Dienstautos und Bodyguards für ihn und seine Familie rechtfertigt.

Hasenstallzaun Das Gegenteil dessen, was der blaue Exinnenminister an den "Druckpunkten" der österreichischen Grenze errichten würde, wenn er könnte.

Leiser Tod Den stirbt gerade Österreichs Justiz, sagt Österreichs Justizminister. Und – fast – niemand reagiert. (Renate Graber, 31.7.2019)