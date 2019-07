Die weltweiten Klimaproteste haben dem Öl- und Gaskonzern OMV nicht zugesetzt. Foto: Reuters

Wien – Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat im zweiten Quartal 2019 mehr Öl zu höheren Preisen verkauft und Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Der Umsatz legte um sechs Prozent auf 6,04 Milliarden Euro zu, der Nettogewinn wurde auf 658 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag er bei 276 Millionen Euro. Das teilte die OMV am Mittwoch mit. Im Halbjahr stieg der Nettogewinn um 43 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro.

Der um Lagereffekte bereinigte Betriebsgewinn stieg um 44 Prozent auf eine Milliarde Euro. Unter dem Strich legte der den Aktionären zuzurechnende CCS Überschuss vor Sondereffekten um 88 Prozent auf 510 Millionen Euro zu.

Die Gesamtproduktion sei dank der Wiederaufnahme der Förderung in Libyen sowie Zukäufen im Abu Dhabi, Neuseeland und Malaysia um 70.000 Fass auf 490.000 Fass pro Tag gestiegen, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Für das Gesamtjahr rechnet die OMV mit einer Förderung von etwas weniger als 500.000 Fass – davor waren rund 500.000 Fass pro Tag angepeilt worden. (APA, 31.7.2019)