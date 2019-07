Gegen Stadler wurde Anklage erhoben. Foto: AP/Sohn

München – Die Staatsanwaltschaft München klagt den früheren Audi-Chef Rupert Stadler wegen seines Verhaltens in der Dieselaffäre erwartungsgemäß an. Stadler und drei weiteren Angeklagten werde Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vorgeworfen, teilte die Behöre am Mittwoch mit.

Stadler soll unter anderem dafür mitverantwortlich sein, dass Audi noch lange nach Bekanntwerden der Abgasaffäre Dieselfahrzeuge mit manipulierten Abgaswerten in Europa verkauft hat. (APA, Reuters, 31.7.2019)