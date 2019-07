Galaxy Watch Active 2 und Galaxy Tab S6 werden am 31.7. – wohl hierzulande am Abend – und am 5.8. vorgestellt

Samsung stellt das Tablet Galaxy Tab S6 und die smarte Uhr Galaxy Watch Active 2. Das kündigt das Unternehmen in einem kurzen Video selbst an – dort werden die Namen der neuen Geräte zwar nicht verlautbart, allerdings gibt das Unternehmen an, sie am 31.7. und am 5.8. vorzustellen – und damit früher als das Galaxy Note 10, das offiziell am 7. August enthüllt wird.

EKG angeblich 2020

Die neue Uhr wird offenbar auf einen ähnlichen Bildschirm setzen wie Samsungs Displays mit abgerundeten Ecken bei Smartphones, dazu soll der Rahmen viel Platz bieten – Gerüchten zufolge wird dieser, wie "The Verge" berichtet, auch Berührungen reagieren. Auch soll eine EKG-Funktion integriert sein, die allerdings erst ab 2020 verfügbar sein wird.

삼성전자 뉴스룸 [Samsung Newsroom]

Im Falle des Tablets, dem Galaxy Tab S6, sieht man als Zuschauer eine Dualkamera, eine magnetische Tastatur und ein S-Pen, der hinten an dem Tablet angebracht werden kann. Fraglich ist noch, wie das ergonomisch gelöst wird – so ist offen, wie der Stift an der Rückseite des Geräts angebracht werden kann, ohne, dass er beim Aufladen stört.

Einige offene Details

Weder bestätigt noch dementiert wurden die Gerüchte, dass das Tablet über einen Snapdragon 855 als Prozessor fungiert. Auch unklar ist, ob es tatsächlich, wie zuvor verbreitet wurde, ein Fingerabdrucksensor im Display verbaut sein wird.

Am 7. August soll Samsung dann das Note 10 vorstellen – dieses wird wahrscheinlich eine größere Version bekommen. Diesmal verzichtet das Unternehmen auf die Kopfhörerklinke. (red, 31.7.2019)