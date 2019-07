Die Arbeiterkammer fand 58 verschiedene Nebenkosten bei zehn getesteten Mobilfunkern. Foto: APA

Seit Jahren ärgern sie Handykunden – die Mobilfunker wollen aber nicht auf sie verzichten. Die Rede ist von Nebenkosten, die sich Betreiber einfallen haben lassen, etwa Aktivierungs- und Tarifwechselkosten, Servicepauschalen, Aufhebung der Betreiberbindung, Mahnspesen und Entsperrentgelte.

Spitzenreiter Magenta

Die Arbeiterkammer (AK) hat nun 58 verschiedene Nebenkosten bei zehn geprüften Mobilfunkern ausgemacht. Die Spitzenreiter: Magenta und Telering mit je 33 verschiedenen möglichen Zusatzentgelten, gefolgt von A1 (31) und "3" (24). Die Billiganbieter Bob, Hot, Yesss, Ge-org, Wowww und Spusu kommen mit weniger Nebenspesen aus – zwischen elf und 16.

Aktivierungskosten bis zu 69,99 Euro

Was es so an Nebenspesen geben kann: Bei fünf Anbietern fallen bei Vertragsabschluss Aktivierungskosten an – bis zu 69,99 Euro. Fünf Anbieter verrechnen kein Aktivierungsentgelt. Die größten Anbieter verlangen auch Servicepauschalen – sie stellen zwischen 22 und 25 Euro jährlich für unterschiedlich umfangreiche Leistungspakete in Rechnung. Inkludiert ist dabei etwa Nützliches wie ein SIM-Karten-Tausch, aber auch Selbstverständliches wie Adressänderungen und Kontoinformationen.

Die Sperre von etwa Mehrwertnummern und Datendiensten gilt bei machen Anbietern auch als inkludierte Leistung, obwohl dieses Kostenkontrollservice Konsumenten nach dem Telekomgesetz einmal jährlich unentgeltlich anzubieten ist. Der über den Gesetzesauftrag hinausgehende Mehrwert ist unklar. Seit 2015 haben sich die Servicepauschalen um zehn bis 25,6 Prozent verteuert, obwohl die Inflation im selben Zeitraum nur rund fünf Prozent betrug.

Richtig teuer: Aufhebung der Betreiberbindung bzw. ein Tarifwechsel

Der SIM-Kartentausch bei Verlust und Diebstahl ist bei manchen Anbietern kostenlos oder mit der Servicepauschale abgegolten, bei anderen zahlt man hingegen bis zu 14,90 Euro extra. Richtig teuer kann die Aufhebung der Betreiberbindung beziehungsweise ein Tarifwechsel kommen: Die SIM Lock-Entsperrung schlägt bei A1 je nach Vertragsdauer mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro zu Buche, bei "3" mit 40 Euro. Bei Magenta gibt es keine SIM-Lock-Kosten. Ein Tarifwechsel kostet bei A1 29,90 Euro, bei Magenta meist 49,90 Euro und bei "3" je nach Up- oder Downgrade 25 bis 49,90 Euro.

Die Preisunterschiede sind mitunter erheblich: Eine Mahnung kostet etwa zwischen 4,36 und zehn Euro, der SIM-Kartenersatz im Fall eines Diebstahles zwischen 2,20 und 14,90 Euro, eine Wunschnummer schlägt sich mit zwischen zehn und 200 Euro zu Buche. (red, 31.7.2019)