Hat nun ein Wilderer den Wolf erlegt, der selbst wehrlose Almschafe gewildert hatte? Ein Tiroler Sommerkrimi, dessen letzter Akt noch aussteht. Foto: APA/AFP/Patrik Stollarz

Innsbruck/Sellrain – Am Dienstagnachmittag machte ein Schwammerlsucher im Sellrain eine grausige Entdeckung. Er fand den kopflosen Kadaver eines Tieres, das aller Wahrscheinlichkeit nach ein Wolf war. Diesen Verdacht äußerte am Mittwoch Martin Janovsky, Tirols Beauftragter für große Beutegreifer. Es gebe Hinweise auf eine Schussverletzung, dass zudem der Kopf fehlt, lege die Vermutung nahe, dass er als Trophäe mitgenommen worden sein könnte.

Doch es gelte nun, die DNA-Analyse abzuwarten, deren Ergebnis nächste Woche vorliegen soll. Janovsky hofft, dadurch auch Aufschlüsse darüber zu erhalten, ob das gefundene Tier mit den in den vergangenen Wochen im selben Gebiet entdeckten Schafskadavern in Verbindung gebracht werden kann. Die Fälle hatten für Aufregung gesorgt, und bei einigen Schafen konnte bereits ein Wolf als "Täter" ermittelt werden.

Polizei ermittelt gegen unbekannt

Der nun gefundene Kadaver wiegt rund 32 Kilogramm, das Tier dürfte vor zwei bis drei Tagen getötet worden sein. Die Polizei ermittelt bereits gegen unbekannt wegen mehrer Straftatbestände und Verwaltungsübertretungen. So stehen neben dem Eingriff in fremdes Jagdrecht, also Wilderei, auch der Verdacht der Tierquälerei und Tötung eines besonders geschützten Tieres im Raum. Auch die Staatsanwaltschaft sei bereits informiert worden, bestätigte Gerhard Niederwieser, Bezirkspolizeikommandant in Innsbruck.

Für den Experten Janovsky deute zwar alles auf einen Wolf hin, aber er will erst die DNA-Ergebnisse abwarten, bevor er sich festlegt. Denn es gibt durchaus auch Hunderassen, die bewusst wolfsähnlich gezüchtet werden. Dass der Kopf des Tieres fehlt, mache eine sichere Beurteilung allein durch Beschau unmöglich.

Außergewöhnlicher Fall

Sollte tatsächlich ein Wilderer einen Wolf erlegt haben, so ist es der erste derartige Fall in Tirols jüngerer Geschichte. Überhaupt sei es in Österreich bisher kaum zu solchen illegalen Abschüssen besonders geschützter Tiere gekommen, sagt Janovsky. Im Jahr 2017 wurden ein oberösterreichischer Jäger und seine Frau zu je 12.100 Euro Schadenersatz verurteilt, weil sie zwei Luchse geschossen hatten. 2009 sorgte der Fall des in Kärnten gewilderten Bären Roznik, der aus Slowenien stammte, für Aufregung. Trotz jahrelanger Ermittlungen und konkreten Verdachts konnte der Täter allerdings nie ausgeforscht werden. (Steffen Arora, 31.7.2019)