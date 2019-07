US-Präsident Donald Trump ist dafür bekannt, immer wieder aufsehenerregende Kommentare zu tagespolitischen Themen zu liefern. So auch, als entschieden wurde, dass der Entschädigungsfonds für Opfer der Terroranschläge am World Trade Center in New York City erweitert wird. Ersthelfer sollen bis 2090 finanziell unterstützt werden.

Wie "Mashable" schreibt, wird nun ein Satz, den der Republikaner bei der Vorstellung sagte, kritisiert. So sagte er: "Viele der Betroffenen waren Feuerwehrmänner, Polizisten und andere Ersthelfer." Und: "Ich war auch dort. Aber ich sehe mich nicht als Ersthelfer. Aber ich war da drüben, und ich habe viel Zeit mit euch verbracht."

Hunderte Mitarbeiter hätten geholfen

Schon in der Vergangenheit wurde spekuliert, wie Trump bei 9/11 reagiert hat. In einem Interview mit dem damaligen Fernsehsender N24 – heute Welt – sagte er, dass hunderte seiner Mitarbeiter geholfen hätte, aber Beweise werden noch von renommierten Medien gesucht. Die "New York Times" kam zu dem Entschluss, dass Trumps Beteiligung eher "übertrieben" seien.

Nutzer haben die Thematik jedoch als Anlass genommen, um sich über den US-Präsidenten lustig zu machen. Mit dem Hashtag #LostTrumpHistory stellen sie ihn in verschiedensten Szenarien dar, an denen er teilgenommen hat – auch wenn er sich selbst dazu nicht lobend beschreiben würde, wie die User betonen. Eine Sammlung.

(red, 31.7.2019)