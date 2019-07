Samantha Brown bekam bei einem Wiener Juwelier Einblicke in die Kunst des Silbermachens Foto: Wien Tourismus/Rainer Fehringer

Wien – In ihrer Reiseshow "Samantha Brown's Places to Love", die auf PBS gezeigt wird, bereist die amerikanische Fernsehmoderatorin Samantha Brown die Welt und wurde dafür 2019 mit zwei Emmys ausgezeichnet. Im Juli hat die Fernsehmoderatorin eine Folge ihrer Sendung in Wien gedreht. Eingeladen wurde sie von WienTourismus und Österreich Werbung mit dem Ziel amerikanische Touristen zu erreichen.

Im Mittelpunkt der in Wien gedrehten Episode sollen "typische und authentische Wien-Erlebnisse abseits ausgetretener Pfade." stehen, heißt es in einer Aussendung von Österreich Werbung. Gemeinsam mit ihren Gastgebern hat Brown die Alte Donau, eine Buschenschank am Nussberg und die Konditorei "Vollpension", in der 'echte Omis' Kuchen backen, besucht und bekam bei einem Juwelier Einblicke in die Kunst des Silbermachens.

Mit der Einladung von Samantha Brown wolle man die Position Österreichs in dem zukunftsträchtigen Gästesegment USA stärken, heißt es in der Aussendung der Österreich Werbung. "Die USA mit knapp einer Million Nächtigungen im Jahr sind Wiens stärkster Fernmarkt, das US-Publikum besonders stark an Premium-Angeboten interessiert. Samantha Brown's Show ist ein ideales Vehikel für unsere Botschaft", sagt Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus. (red, 31.7.2019)