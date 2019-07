YouTuber Marcel Vos baut gerne Achterbahnen mit sehr langen Fahrten. Foto: Screenshot/GameStandard

Ganze 45 Jahre dauert eine Fahrt bei der neuesten Achterbahn-Kreation von Marcel Vos. Der YouTuber hat im Jänner 2019 bereits einen Rekord aufgestellt: Mit der Vergnügungspark-Simulation Rollercoaster Tycoon 2 baute er eine Strecke, bei der eine Fahrt ganze zwölf Jahre lang dauert. Nun hat sich der Mann selbst übertroffen, obwohl er anfangs noch davon ausging, dass sein vorheriger Rekord kaum zu übertreffen ist.

Marcel Vos

Wagen fährt nun auch rückwärts

Bei seiner Kreation "45 Jahre in der Hölle" ist man nämlich tatsächlich 45 Jahre unterwegs. Auf der Karte finden sich zwei Achterbahnen. Auf der einen Bahn sind 30 Wagen zu finden und auf der anderen Strecke ein einziges Gefährt. Beide Bahnen sind miteinander synchronisiert. Seinen eigenen Rekord gebrochen hat Vos, in dem das Gefährt alleine nun auch in die entgegengesetzte Richtung fährt.

Marcel Vos

"Vielleicht sind mehr als 100 Jahre möglich?"

Vos hofft nun, dass sich vielleicht doch jemand findet, der seinen eigenen Rekord übertrumpfen kann. "Vielleicht sind ja sogar mehr als 100 Jahre möglich, wer weiß?", sagt der YouTuber in dem neuen Video. Die Bahn kann wie schon die vorherige Kreation einfach ausprobiert werden. Das Savegame dazu wurde von Vos bereitgestellt. (red, 31.7.2019)