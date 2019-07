Mit eigenwilligen Aufrufen auf der Website seines Craftbeer-Geschäfts sorgt ein Wiener Unternehmer für Aufregung. Der Mann, der sich auch in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit der einstigen Grünen-Mandatarin Sigrid Maurer befindet, nachdem diese ihm den Versand anzüglicher, sexistischer Privatnachrichten vorgeworfen hatte, lässt online nach mutmaßlichen Kriminellen fahnden und bietet ein "Kopfgeld" in der Höhe von 100 Euro an.

In einer Rubrik namens "Gewinnspiel 100€-Verbrecher gesucht!" (sic) wurden Fotos von Überwachungskameras veröffentlicht. Ein Bild zeigt ein Paar, das am Biergeschäft vorbeigeht. Der Mann scheint dabei in Richtung der Auslage zu spucken. Der "Vorfall" wird mit 30. Mai datiert, der nicht anonymisierten Person wird "Vandalismus-Sachbeschädigung" unterstellt. In weiteren Aufnahmen ist ein Mann im Geschäft zu sehen, der Waren gestohlen haben soll. Dieser Fall soll laut Angabe auch schon samt "Beweisvideo" bei der Polizei aufliegen.

Auf der Homepage des Biergeschäfts werden die Personen ohne Anonymisierung gezeigt. Foto: Screenshot

Rechtlich fragwürdig

Das Vorgehen sorgt für empörte Reaktionen auf sozialen Medien. In die Debatte eingeklinkt hat sich auch der Jurist Max Schrems, der davon ausgeht, dass dieses Vorgehen wohl nicht gesetzeskonform ist.

Rechtsanwalt Lukas Feiler von der Anwaltskanzlei Baker McKenzie erklärt, dass das Handeln des Betreibers datenschutzrechtlich problematisch ist. "Ein Foto eines Verdächtigen zu veröffentlichen, wie es sonst eigentlich nur die Polizei im Rahmen einer Fahndung darf, ist nicht von einem überwiegenden, berechtigten Interesse gedeckt", sagt er zum STANDARD.

Das verletze die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und könne theoretisch mit vier Prozent des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens oder 20 Millionen Euro sanktioniert werden.

Foto: Screenshot

Rabatt für Lesben-Outing

Ebenfalls für Aufregung sorgte außerdem eine Rabattaktion auf der Seite des Geschäfts. Dort war ein "Lesbenbonus" ausgeschrieben worden. "Sind sie eine bekennende Lesbe erhalten Sie bei uns 10% Rabatt!" (sic!). Zur Inanspruchnahme würde es reichen, sich gegenüber einem Verkäufer zu outen. Mittlerweile wurde diese Aktion wieder von der Website entfernt. (gpi, muz, 31.07.2019)