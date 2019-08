Verraten Sie uns am Tag des Bieres, wo Sie das flüssige Gold am liebsten schlürfen!

Wo schmeckt Ihnen das Bier am besten? Foto: mediaphotos Getty Images/iStockphoto

Kaum ein alkoholisches Getränk genießt weltweit so viel Aufmerksamkeit und Konsum wie das Bier. Jahrtausendealt – und immer noch Nummer eins, vor allem in Tschechien, Österreich und Deutschland. Nach Angaben des Verbands der Brauereien Österreichs wurden im Jahr 2018 in Österreich durchschnittlich rund 104 Liter Bier pro Person getrunken. Und wo kann man das besser als in gemütlichen Bierlokalen und Pubs?

Dutzende Biersorten und gute Unterhaltung

Neben der Möglichkeit zu speisen, bieten Pubs so einiges: Kaum woanders kann man zwischen so vielen Biersorten wählen und an diversen Gruppen- und Musikevents teilnehmen. Und das nicht nur in Irland, dem Heimatland der kultigen Lokale. Pubs wie The Golden Harp in Wien, das Flann O'Brien in Graz oder das Shamrock in Salzburg haben sich längst einen Namen gemacht. Nicht verwunderlich waren auch die zahlreichen Reaktionen auf die Insolvenznachricht des vor allem unter Wiener Studierenden beliebten Charlie P's im neunten Bezirk, das nun einen neuen Pächter hat und bereits ab heute wieder Gäste empfängt.

Aber nicht nur in Pubs, sondern auch in vielen traditionellen österreichischen Gasthäusern oder Craft-Beer-Lokalen kann man sich genüsslich durch die verschiedensten Biersorten testen.

Welche Pubs und Bierlokale besuchen Sie am liebsten?

Was schätzen Sie an diesen Einrichtungen? Haben Sie ein Lieblingsbier? Oder haben Sie sogar schon einmal selbst Bier gebraut? (mawa, 2.8.2019)