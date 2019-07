Die Aussagen von Grabar-Kitarovic sorgten für viel Unmut. Foto: Reuters

Zagreb – Kroatiens Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic hat mit angeblichen Aussagen über Bosnien einen Eklat im Nachbarland ausgelöst. Bei einem Besuch in Israel, wo sie seit Sonntag weilt, soll Grabar-Kitarovic laut israelischen Medien Bosnien als "instabil" und unter Einfluss von "militantem Islamismus" stehend beschrieben haben. Am Mittwoch bestritt die Präsidentin, die Aussagen getätigt zu haben.

Laut der "Jerusalem Post" soll sie beim Treffen mit ihrem israelischen Amtskollegen Reuven Rivlin gesagt haben, Bosnien sei "sehr instabil", und es sei "in mancher Hinsicht von Menschen, die mit dem Iran und terroristischen Organisationen verbunden sind, übernommen" worden. Die israelische Zeitung berichtete laut der kroatischen Nachrichtenagentur HINA online über Details des Gesprächs, das hinter geschlossenen Türen stattfand, ohne Quellen zu nennen. "Das Land wird jetzt vom militanten Islam kontrolliert, der dominant bei der Vorgabe der Agenda ist", zitierte die "Jerusalem Post" die Präsidentin. Gegenüber kroatischen Medien betonte sie, das "absolut nicht" gesagt zu haben.

Empörung auf bosnischer Seite

Die bosnische Staatsspitze reagierte am gestrigen Dienstag empört. Das kroatische Mitglied der dreiköpfigen Staatsführung, Zeljko Komsic, ließ Grabar-Kitarovic ausrichten, dass "sie instabil ist und nicht Bosnien-Herzegowina". Der Bosniake Sefik Dzaferovic warf ihr vor, "Lügen zu wiederholen, mit denen Xenophobie verbreitet wird". Am Mittwoch wurde laut Medienberichten der kroatische Botschafter in Bosnien ins Staatspräsidium zitiert.

Bereits 2016 sorgte die kroatische Präsidentin mit Aussagen, wonach Tausende IS-Kämpfer nach Bosnien zurückkehren würden, für Empörung im Nachbarland. Die frühere kroatische Ministerpräsidentin Jadranka Kosor entschuldigte sich unterdessen auf Twitter bei Bosnien für die Aussagen Grabar-Kitarovics. (APA, 31.7.2019)