Mit der zweiten Folge der vierten Staffel, schaffte die RTL-Realityshow am Dienstag in Österreich die besten Einschaltquoten seit Sendungsbeginn

"Das Sommerhaus der Stars" hatte am Dienstag die besten Quoten seit Sendungsbeginn Foto: TVNOW / Max Kohr

Acht mehr oder weniger prominente Paare leben für zwei Wochen in einem Haus in Portugal und teilen jede Menge Intimitäten mit der Öffentlichkeit. Das Konzept der RTL Realityshow scheint zu funktionieren. Die aktuelle Folge vom Dienstag schaffte in Österreich, mit durchschnittlich 159.000 Zusehern ab 12 Jahren, das beste Quotenergebnis seit Sendungsbeginn.

Im Vergleich zur Vorwoche, mit durchschnittlich 137.000 Zusehern, konnte die Show damit noch einmal zulegen und bescherte RTL zur Primetime am Dienstag den Quotenbestwert in allen Zielgruppen. Besonders beliebt ist die Sendung bei den jüngeren Zielgruppen. In der Zielgruppe der 12-29-jährigen schaffte RTL mit einem Marktanteil von 9,6 Prozent die höchsten Quoten des Tages unter den österreichischen Privatsendern.

50.000 Euro für das Siegerpaar

Unter den Teilnehmern der Show sind unter anderen der Sänger Michael Wendler und seine um 29 Jahre jüngere Freundin Laura Sophie Müller, die Castingshowteilnehmer Yeliz Koc und Johannes Haller und der Popsänger Menowin Fröhlich mit seiner Verlobten Senay Ak. Im "Sommerhaus" müssen die Paare einander zwei Wochen unter einem Dach aushalten und werden immer wieder mit intimen Fragen zu ihren Beziehungen konfrontiert. Am Ende jeder Folge stimmen die Teilnehmer ab und ein Paar muss die Sendung verlassen. Das Paar das die Staffel gewinnt, geht mit 50.000 Euro nach Hause. (red, 31.07.2019)