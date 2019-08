Sabine Wagner lebte ein Jahr lang in Palermo und ließ sich dort von der Wohn- und Lebenskultur inspirieren. Zurück in Wien, organisiert sie Privatkonzerte in ihren Wohnräumen. Und lernt, was schönes Wohnen sein kann.

"Der Aufenthalt in einem fremden Wohnzimmer hat für mich etwas Wohnliches, etwas zutiefst Angenehmes. Es ist ein spannender Spagat zwischen Fremdheit und Gemütlichkeit. Bislang haben wir 55 Wohnzimmerkonzerte in Wien und Umgebung veranstaltet. Die Musikerinnen und Musiker, die ich im Repertoire habe, spielen Pop, Jazz, Klassik, Wienerlied, berühmte Balladen oder eigene Singer-Songwriter-Stücke. Die Konzerte sind nie öffentlich. Wir spielen immer im Auftrag eines privaten Gastgebers, der das Konzert für Freunde, Bekannte, Verwandte veranstaltet. Sobald die Musik startet, lehne ich mich zurück und genieße das temporäre Gefühl von Zu-Hause-Sein-in-der-Fremde.

"Nach langer Zeit muss ich wieder selbst Möbel kaufen." Sabine Wagner (Mitte) mit "The Frozen Heart" (Barbara Fallmann und Eugen Maria Schulak) in ihrem acht Quadratmeter großen Miniwohnzimmer. Foto: Lisi Specht

Die Idee für die Wohnzimmerkonzerte hatte ich, als ich 2011 bei einem Straßenkünstler in Palermo gelebt habe. Wohnen, Abendessen und Geselligkeit spielen dort eine viel wichtigere Rolle als bei uns. Man trifft seine Freunde nicht im Kino oder im Restaurant, sondern bei sich zu Hause. Und so gibt es selbst in den kleinsten Wohnungen regelmäßig Lesungen, Liederabende und Hauskonzerte. Ich habe diese Zeit auf Sizilien extrem genossen! Die Wohnkultur hat mir aus der Seele gesprochen. Und so habe ich, als ich noch mit meiner besten Freundin zusammengewohnt habe, beschlossen, das selbst auch zu machen.



Sabine Wagners WG ist in der Nähe vom Schloss Belvedere. Fotos: Lisi Specht

Nun wohne ich seit erst zwei Monaten in einer total schönen WG im dritten Bezirk, und es ist eine Ironie des Schicksals, dass wir das kleinste Wohnzimmer haben, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Acht Quadratmeter! Ausgerechnet ich habe das kleinste Wohnzimmer Wiens! Für ein Konzert ist das nur bedingt geeignet, aber wie man anhand meiner beiden Freunde Barbara Fallmann und Eugen Maria Schulak sieht, geht es doch! Die beiden treten gemeinsam als The Frozen Heart auf und spielen meist mit Gitarre und Violine. Aber ich muss bitter eingestehen: Sonderlich viele Gäste würden sich in diesem Mikrowohnzimmer tatsächlich nicht ausgehen.



Acht Quadratmeter ist Sabine Wagners Wohnzimmer groß. Fotos: Lisi Specht

Die Wohnung hat 90 Quadratmeter und liegt in der Nähe vom Botanischen Garten und vom Schloss Belvedere. Ich wohne hier gemeinsam mit meinen beiden Wohnkolleginnen Liza aus der Schweiz und Ricarda aus Belgien. Wir sind eine internationale Truppe! Ich fühle mich mit den beiden extrem wohl, die Chemie stimmt, wir haben uns viel zu erzählen. Und dank Schweiz und Belgien sind wir ein Haushalt, in dem es stets gute Schokolade im Kühlschrank gibt.

In den letzten Jahren habe ich immer wieder zeitlich begrenzt gelebt. Mal ein Jahr da, mal zwei Jahre dort. Ich bin wie eine Nomadin durch Europa gezogen, habe fremde Städte besucht und viele, viele Jobs ausprobiert. Daher habe ich mich immer in befristeten, voll möblierten Wohnungen niedergelassen. Die Einrichtung war mal schön, mal okay, mal fürchterlich, aber man arrangiert sich damit, denn es ist ein Wohnen auf Zeit, und dabei gelten andere Spielregeln als hochästhetische Wohnkultur.

Leider habe ich in all den Jahren nur fast verlernt, was schönes Wohnen für mich bedeutet. Das erste Mal nach langer Zeit bin ich wieder in der Situation, dass ich für mich selbst Möbel anschaffen muss. Und plötzlich bin ich überfordert und weiß gar nicht, was mein Geschmack ist, welche materiellen Möbelgüter mir denn überhaupt gefallen. Es ist eine spannende Zeit, in der ich mich selbst und mein Wohnen auf gewisse Weise neu kennenlerne. Aber es passt, wie es ist. Ich denke, dass ich hier ein gutes Zuhause in feiner, sizilianischer Geselligkeit und guter Schokoladenumgebung gefunden habe. Meine Traumwohnung jedenfalls – eines Tages, wer weiß – wird auf jeden Fall am Wasser liegen. Auf Wasser zu schauen und meine Gedanken über die Wasseroberfläche schweifen zu lassen beruhigt mich zutiefst." (5.8.2019)