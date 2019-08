Ein Streamer mit Millionen Follower verkleidete sich bei "Minecraft" als Hitler. Er wurde nun für 30 Tage gesperrt. Foto: Minecraft

Twitch hat mit "Anomaly" wieder einmal einen bekannten Streamer gesperrt. Der Schwede weist auf der Plattform mehrere Millionen Abonnenten auf – auch auf YouTube kann er eine ordentliche Gefolgschaft vorweisen. Auf Twitch wird der Streamer nun aber für 30 Tage nicht zu sehen sein, weil er sich bei Minecraft als Hitler verkleidet hatte.

Unabsichtlich Outfit getragen

Der Skin für die Spielfigur war für den Stream offenbar gar nicht vorgesehen. So bemerkte "Anomaly" die Verkleidung erst, als er das Inventar öffnete. "Oh mein Gott, ich trage den falschen Skin", merkte der Schwede unter Lachen an und änderte die Verkleidung kurzerhand wieder. Auf Twitter bestätigte der Streamer die Sperre und sagte, dass er die Strafe als zu hoch empfindet und Einspruch erheben werde.

Klarer Verstoß gegen Regeln

Das Hitler-Outfit ist ein Verstoß gegen die Twitch-Regeln, die jede Form von "Diskriminierung, Belästigung, Gewalt und Verunglimpfung" untersagen. Den Skin soll der YouTuber zuvor für ein Video angelegt haben, in dem er sich über dieses lustig gemacht haben soll. Auf der Google-Plattform weist der Schwede insgesamt 2,4 Millionen Abonnenten auf – das Minecraft-Video mit dem Hitler-Outfit ist dort noch nicht zu finden.

Nicht das erste Vergehen

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Streamer auf Twitch gesperrt wurde. Im vergangenen Jahr wurde "Anomaly" gänzlich von der Plattform geworfen. Wie PCGamesN schreibt, soll der Schwede PUBG mit einer dunkelhäutigen Figur in Gefängnisgewand gespielt haben. Offenbar hat der verhaltensauffällige Streamer also ein Faible für idiotische Skins. Der Schwede schaffte es bei seinem ersten Vergehen allerdings, doch noch auf Twitch zurückzukehren. (red, 1.8.2019)