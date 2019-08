Um "Overwatch" wieder populärer zu machen, hat Blizzard bei dem Shooter nun fixe Rollen eingeführt. Foto: Blizzard

Bei Blizzards Shooter Overwatch steht eine große Änderung bevor. Bei Ranglisten- und schnellen Partien sowie in der Overwatch League dürfen Teams künftig nur mehr aus zwei Tanks, zwei Damage Dealern und zwei Supports bestehen. Spieler müssen sich im Rahmen der sogenannten Role Queue für eine der drei Rollen entscheiden und dann so lange warten, bis sich ein gesamtes Team bildet.

PlayOverwatch

Unausgeglichene Teams und erzwungene Rollen

Bislang herrschte in der Lobby vor dem Start eines Games im Grunde das Schema Kraut und Rüben. Spieler konnten Teams nach dem eigenen Geschmack bilden und etwa nur mit Tanks spielen. Was einerseits eine gewisse Entscheidungsfreiheit mit sich brachte, führte andererseits zu unausgeglichenen Teams und Usern, die eine gewisse Rolle gezwungenermaßen annahmen.

Foto: Blizzard

Zu wenig Zeit für ausbalancierte Mannschaft

Overwatch-Chef Jeff Kaplan erklärt in einem längeren Video zu dem Schritt auch, dass 40 Sekunden einfach zu kurz seien, um ein ausbalanciertes Team einzuberufen. So viel Zeit bleibt Spielern nämlich, um eine Mannschaft gemeinsam zu konfigurieren. Das hat laut Kaplan auch oft zu Streit innerhalb eines Teams geführt. Die Änderung soll auch dazu führen, dass man nicht mehr jene Rollen übernehmen muss, die man nicht so gut beherrscht.

Foto: Blizzard

Meta wird ordentlich durchgewirbelt

Blizzard will mit dem 2-2-2-Zwang wohl auch eine neue Meta herbeizwingen. Damage Dealer haben in der Vergangenheit nämlich deutlich an Relevanz verloren. Der Hersteller hat auch Probleme mit Helden, die etwas stärker sind und so oft gepickt werden. Somit bekam man es in Ranglisten-Auseinandersetzungen oftmals mit drei Tanks und drei Healern zu tun. Auch bei Blizzards millionenschwerer Overwatch League hat sich dieses System eingebürgert.

Overwatch League

Hoffnungsschimmer für mehr Relevanz

Um dem zuletzt abgeschlagenen Shooter neue Relevanz einzuhauchen, wurde Role Queue wohl eingeführt. Sowohl das Game als auch die Overwatch League hatten mit schwindenden Nutzerzahlen zu kämpfen. Ob die Neuerung den erwünschten Effekt bringt, ist noch offen. Die Änderung ist bei der Overwatch League bereits in Kraft getreten und ist auch auf den Live-Servern für Tests verfügbar. Die erste Beta-Saison soll vom 13. August bis 1. September andauern. Ab dem 1. September ist die Änderung dann fix und unausweichlich. (dk, 1.82019)