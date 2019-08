SWITCHLIST

18.30 MAGAZIN

Konkret: Im Trend – Second Hand Secondhand-Mode wird immer beliebter. Auch Upcycling, also das Umfunktionieren vorhandener Gebrauchsgegenstände in neue Designstücke, liegt im Trend. Doch warum sollte man schon beim Einkaufen auf die Wiederverwendung achten? Und wo bekommt man sinnvolle Produkte?

Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Basare der Welt – Teheran 16 Millionen Menschen leben in der Region der iranischen Metropole Teheran. Viele von ihnen kaufen ihre Waren im Süden der Stadt, im Großen Basar von Teheran. Unzählige Händler bieten ihre Waren feil, tausende von Besuchern kommen jeden Tag zum Einkaufen. Bis 20.15, Arte

20.15 FUSSBALL LIVE

Uefa Europa League Qualifikation Mit dem SK Sturm Graz hat sich der erste österreichische Vertreter in der zweiten Qualifikationsrunde der Uefa Europa League zurückgemeldet. Zum Auftakt setzte es gegen den FK Haugesund allerdings eine deutliche 0:2-Niederlage. Im Rückspiel heißt es jetzt alles oder nichts.

Bis 22.40, Puls 4

20.15REPORT

Dokeins: Voll verzuckert – That Sugar Film Zucker ist weltweit das am meisten verbreitete Nahrungsmittel. Welchen Effekt hat Zucker auf uns? Was passiert, wenn die Ernährung vor allem aus zuckerhaltigen Lebensmitteln besteht? Der australische Filmemacher Damon Gameau wagte den Selbstversuch. Bis 21.50, ORF 1

Foto: ORF/Universum Film

21.00 KRIMI

Mord im Böhmerwald (1-4/8) Der junge Blogger und Dokumentarfilmer Lukas kommt aus Prag ins böhmische Buchnov, um dort einen Film über einen Lynchmord zu realisieren. Ein junger Rom, Denis, wurde quasi vor den Augen aller ermordet. Der mutmaßliche Täter Jiri wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Lukas will die Wahrheit herausfinden, stößt aber auf eine Mauer des Schweigens. Die Serie bietet einen tiefen Einblick in soziale Verhältnisse, die an der Spaltung der tschechischen Gesellschaft Anteil haben. Kommenden Donnerstag zeigt Arte die Folgen fünf bis acht. Bis 0.20, Arte

Foto: arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Nachbarn ohne Rücksicht Grundstücksbesitzer, die ihre Rechtsposition extrem ausreizen, vielleicht sogar überspannen und damit ihre Nachbarn verärgern, stehen im Mittelpunkt dieser Ausgabe. Bis 22.00, ORF 2

21.15 DISKUSSION

Hilfe, die Touristen kommen! Bewohner von Hallstatt, Dürnstein in der Wachau und Salzburg berichten, was sie am zunehmenden Massentourismus stört. Bis 22.15, Servus TV

22.30 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind diesmal der Gastronom und Koch Johann Lafer, der Moderator Peter Rapp, die Sängerin Tini Kainrath und die Medizinerin Carmen Possnig. Bis 23.30, ORF 2