Nürtingen – Eine Beobachtung, die der eine oder andere Pferdebesitzer bereits gemacht haben dürfte, wurde nun von deutschen Forschern systematisch untersucht, bestätigt und damit aus dem Bereich der anekdotischen Evidenz geholt: Pferde sind offenbar recht geschickt darin, die verschiedensten Arten von Türen und Verschlussmechanismen zu öffnen, berichtet die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Und wie es aussieht, sind die Vierbeiner Autodidakten.

Die Wissenschafter um Konstanze Krüger von der HfWU führten zum einen Befragungen mit Pferdebesitzern aus verschiedenen Ländern durch, zum anderen grasten sie Youtube auf entsprechende Videos ab. Dabei stießen sie auf eine verblüffende Vielfalt von Fällen, in denen Pferde selbständig die Verriegelung öffneten, um aus ihrer Box zu kommen, oder das Gestänge an einem Gatter wegräumten, um in Freiheit zu gelangen.

Im Detail

513 Pferde öffneten reguläre Türen auf Angeln, 49 Pferde Schiebetüren und 33 versperrte Türöffnungen oder Zauntore. Hierfür öffneten 260 Pferde horizontale und 155 vertikale Balken, 43 Pferde öffneten Drehverschlüsse, 42 Türgriffe, 34 Elektrozaungriffe, 40 Karabiner, und zwei Tiere öffneten Schlösser mit Schlüsseln.

Während 56 Prozent der Tiere ein Schloss öffnen konnten, öffneten 44 Prozent verschiedene Schlösser an unterschiedlichen Positionen. Je komplexer die Schlösser aufgebaut waren, desto mehr Bewegungen benötigten die Pferde, um diese zu öffnen – von zwei Bewegungen für Türgriffe bis zu zehn Bewegungen für das Öffnen von Karabinern.

Motive und Erfahrung

Laut den Forschern öffneten die meisten Pferde die Verriegelungen, um zu entkommen. Einige taten es aber auch, um sich Zugriff zu befreundeten Artgenossen oder Futter zu verschaffen – oder schlichtweg aus Neugier und Spielerei. Erfahrene Pferde, die mehrere Schlösser öffneten, brauchten weniger Versuche, um Türen und Tore zu öffnen.

Und diese Erfahrung ist offenbar in der Regel selbst erworben: Für die meisten Pferde wurde berichtet, dass sie keine Gelegenheit hatten, sich das Öffnen der Schlösser von anderen Pferden abzuschauen. Sie müssen es also entweder selbstständig erlernt haben oder, eventuell, Menschen beim Öffnen der Türen und Tore beobachtet haben. (red, 3. 8. 2019)