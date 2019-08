Neuer Anlauf nach Blümel/Strache – Verpflichtung per Verordnung

Caner Cavlan (FK Austria Wien) gegen Julian Peter Gölles (WSG Swarovski Tirol) Ende Juli 2019. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Wien – Noch als Medien- und Sportminister im Kanzleramt kündigten Gernot Blümel und Heinz-Christian Strache im November und zuletzt im März an: Es muss mehr Bundesliga live im Free-TV geben.

Die dafür vorgesehene Verordnung haben sie bis Ibiza nicht mehr erweitert. So kann ÖVP-Chef Sebastian Kurz nun im Wahlkampf den Ball aufnehmen und weiterspielen. Mittwoch erklärte nun also Kurz: "Die Liste braucht eine Überarbeitung, damit wir in Zukunft wieder die wichtigsten Spiele der Fußball-Bundesliga frei sehen können." Die Saisoneröffnung soll dazugehören und für den Meister "entscheidende" Partien.

Die Liste ist eine Verordnung der Bundesregierung über "Ereignisse von gesellschaftlicher Bedeutung", die in Free-TV-Sendern laufen müssen (dazu zählt auch der ORF). Das sind derzeit Olympische Spiele, Eröffnung, Halbfinale und Finalspiel von Fußball-WM und -EM sowie Spiele der Nationalmannschaft dort, das Finale des österreichischen Fußballcups, Alpine und Nordische Ski-WM, Neujahrskonzert und Opernball.

Derzeit zeigt A1.tv vier Spiele der Bundesliga als Free-TV. Pay-Sender Sky hat die kompletten Pay-Rechte bis 2021/22 gekauft und die vier Spiele sublizenziert.

Live-Fußball vermisst insbesondere ORF 1 in seinen Quoten. (fid, 1.8.2019)